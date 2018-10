Trainer Maes vier dagen na vrijlating ontslagen bij Lokeren

Vier spelers Op wie moeten we letten in een Clásico zonder Messi en Ronaldo?

10:44 Vanmiddag (16.15 uur) is er voor het eerst sinds 23 december 2007 een Clásico zonder Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de twee spelers die de afgelopen tien jaar bijna steevast de uitblinkers waren in de duels tussen FC Barcelona en Real Madrid. Op wie moeten we nu letten?