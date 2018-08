Trainer Lyon prijst Memphis: 'Hij doet verbazingwekkende dingen'

Memphis maakte begin vorig jaar de overstap van Manchester United naar Lyon. In zijn eerste volledige seizoen in Frankrijk was hij goed voor negentien goals en dertien assists. Ook de start van het nieuwe voetbaljaar is veelbelovend.



,,Memphis is in staat om ons bij de hand te nemen als we het moeilijk hebben", zo prijst Genesio zijn aanvaller. ,,Hij doet verbazingwekkende dingen, maar heeft de potentie om nog beter te worden. Hij zoekt als geen ander de diepte en vervult zijn defensieve taken ook steeds beter."



Memphis maakt er geen geheim van dat hij Lyon ziet als een tussenstap op weg naar een nog grotere club. Dankzij de derde plaats van vorig seizoen in de Ligue 1 is de oud-PSV'er in ieder geval verzekerd van Champions League-voetbal dit jaar.