Trainer Frosinone looft Vloet na basisdebuut

Al vier keer kwam de voormalig NAC-middenvelder in Italië tot een invalbeurt, nu mocht hij het vanaf het begin laten zien. Vloet kreeg een basisplaats omdat topscorer Camillo Ciano geblesseerd was. Samen met Joel Campbell (ex-Arsenal) stond hij achter spits Daniel Ciofani in een 3-4-2-1-systeem. In de tiende minuut leek bij PSV-opgeleide Vloet zelfs te scoren uit een corner, maar aan zijn doelpunt ging een overtreding vooraf: afgekeurd. Na 62 minuten werd hij samen met Campbell gewisseld.



,,Hij heeft goed gespeeld, hij was aanspeelbaar en keek goed om zich heen. Hij moet de tijd krijgen. Hij begint nu langzaamaan Italiaans te leren, hij lijkt te begrijpen dat voetballen in de Serie A andere dingen van hem vraagt dan in Nederland. Puur om zijn technische kwaliteiten blinkt hij nu al uit”, was het oordeel van trainer Longo op de clubsite.



In de thuiswedstrijd hield Frosinone Fiorentina, waar Kevin Diks op de bank bleef, op 1-1. De gelijkmaker voor de ploeg van Vloet viel in de laatste minuut, toen de middenvelder uit Schijndel al gewisseld was. Daarmee bleef Frosinone voor de vierde keer op rij ongeslagen. Na de interlandbreak gaat Frosinone op bezoek bij Internazionale.