Trainer Barcelona: Suárez na twee of drie duels op oude niveau

Suárez moest in januari een operatie aan zijn rechterknie ondergaan en het seizoen leek daarmee voor hem zo goed als voorbij. Vanwege de coronacrisis is de competitie echter bijna drie maanden onderbroken.



Setién hoopt dat Lionel Messi ook tegen Mallorca kan spelen. De sterspeler traint nog individueel vanwege een lichte bovenbeenblessure. ,,Ik denk dat we er als ploeg goed voorstaan", zegt Setién. ,,We konden wel even wat rust gebruiken. Komende week moeten we nog beter in vorm komen.”



Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten staan bovenaan in La Liga, met een voorsprong van twee punten op Real Madrid. "Ik denk dat we alle resterende duels moeten winnen om kampioen te worden", voorspelt Setién.