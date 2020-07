Trabzonspor wint Turkse bekerfinale

Premier League gloort Brentford houdt Mulder en Van der Hoorn uit play-off-finale

23:15 De kans is groot dat er komend seizoen wéér een club uit Londen actief is in de Premier League. Brentford, de club uit West-Londen, plaatste zich vanavond na een 3-1 overwinning op Swansea City voor de finale van de play-offs van de Championship. Brentford, dat afscheid nam van het eigen Griffin Park, maakte daarmee de nederlaag van 1-0 in Wales goed.