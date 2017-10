Touré assistent van Wilmots bij Ivoorkust

Terugkeer Heynckes bij Bayern München kwestie van tijd: 'Ik ben topfit'

14:01 Jupp Heynckes voelt zich naar eigen zeggen nog fit genoeg om bij Bayern München als hoofdcoach aan de slag te gaan. ,,Maar alles is nog niet in kannen en kruiken'', benadrukte de 72-jarige voetbalveteraan, die na zijn vertrek bij de Duitse recordkampioen in de zomer van 2013 met pensioen ging. Hij is nu de beoogde opvolger van de Italiaanse Carlo Ancelotti, die vorige week werd ontslagen.