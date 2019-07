Tottenham verslaat Bayern na penalty's en pakt eerste 'prijs' sinds 2008

Bayern-trainer Niko Kovac had al aangekondigd de nodige wijzigingen door te voeren in zijn opstelling. Gisteravond gaf Der Rekordmeister Fenerbahçe nog een pak slag met de beoogde basiself. Het werd liefst 6-1, mede dankzij een hattrick van Thomas Müller.



Tegen Tottenham, dat een dag eerder Real Madrid (1-0) versloeg, verscheen Bayern met zeven jongelingen aan de aftrap aangevuld met Manuel Neuer, Nicklas Süle, Corentin Tolisso en Benjamin Pavard. De Londenaren traden wel met een volwaardig elftal aan en kwamen na 19 minuten op voorsprong via de Argentijn Erik Lamela. Na een uur verdubbelde Christian Eriksen met een bekeken schuiver de marge, maar de geroemde Duitse jeugdige spits Jann-Fiete Arp tekende kort daarna voor de aansluitingstreffer.



In de loop van de tweede helft bracht Bayern steeds meer ervaren krachten in het veld. Eén van was Kingsley Coman, maar zijn optreden duurde maar kort. Enkele minuten na zijn invalbeurt moest hij al worden vervangen. Juan Foyth ging de blessuregevoelige Fransman ongelukkig op zijn knie staan. De ernst van de kwetsuur is nog niet bekend.