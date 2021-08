Tottenham onderuit in Portugal, Mourinho wint bij debuut met Roma

Samenvatting Barcelona begint mede door assists Depay en De Jong aan competitie met zege op Real Sociedad

16 augustus FC Barcelona is met een 4-2 overwinning op Real Sociedad begonnen aan het nieuwe seizoen in La Liga. Memphis Depay en Frenkie de Jong waren goed voor een assist, maar Martin Braithwaite was met twee goals en een assist de uitblinker bij de ploeg van Ronald Koeman. De bezoekers uit San Sebastián verloren voor de 24ste keer op rij in Camp Nou, waar gisteren 20.384 toeschouwers aanwezig waren.