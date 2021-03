Tottenham Hotspur herpakt zich met overwinning bij Aston Villa

Voor de bezoekers uit Londen kwamen de Braziliaanse spits Carlos Vinícius en de Engelse clubtopscorer Harry Kane (strafschop) tot scoren op Villa Park. Voor Kane was het zijn zeventiende competitietreffer. Hij heeft dit seizoen ook al dertien assists op zijn naam.



Tottenham Hotspur had nog iets goed te maken voor de pijnlijke uitschakeling donderdag door Dinamo Zagreb in de Europa League afgelopen donderdag, nadat de thuiswedstrijd nog met 2-0 was gewonnen. Mourinho liet zich in Kroatië na de nederlaag van 3-0 (na verlenging) kritisch uit over zijn spelers, die hij onder meer een slechte instelling verweet. Hij bood aan de fans van Tottenham zijn excuses aan voor de wanprestatie in Zagreb.