Tottenham Hotspur grijpt hard in en zet José Mourinho op straat

José Mourinho is ontslagen als trainer van Tottenham Hotspur, zo bevestigt de club. De Portugees is bij de Premier League-club uit Londen aan de kant gezet door de de teleurstellende resultaten van de laatste weken. ‘The Special One’, zoals de bijnaam luidt van Mourinho, heeft dit seizoen bij Spurs meer duels verloren (13) dan ieder ander seizoen in zijn trainersloopbaan.

Tottenham Hotspur staat na 32 speelronden in de Premier League op de zevende plaats, met vijftig punten. Dat zijn er 24 minder dan koploper manchester City. Zelfs Europees voetbal, een ticket voor de Europa League, is voor de club van Steven Bergwijn ver weg. Nummer 6 Liverpool staat twee punten voor en een duel minder. Tottenham Hotspur werd onlangs in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld door Dinamo Zagreb. De Spurs zijn wel een van de twaalf clubs die zijn aangesloten bij de hagelnieuwe Super League.

Tottenham Hotspur twijfelde lang over de timing van het ontslag. De hoge kostprijs om het contract van twee jaar van meer dan 25 miljoen euro af te kopen speelde een rol, maar uiteindelijk hakte voorzitter Levy de knoop afgelopen weekend toch door.



Mourinho (58) is een van de meest succesvolle trainers ter wereld. De Portugees won onder meer de Champions League met FC Porto en Internazionale en hij werkte daarnaast bij Chelsea, Real Madrid en Manchester United. ,,José is een echte professional, die enorme veerkracht heeft getoond tijdens de pandemie”, zegt voorzitter Daniel Levy. ,,Ik heb met veel plezier met hem samengewerkt. Ik betreur het dat de dingen niet zo zijn gelopen zoals we hadden gewild.”



Ryan Mason, oud-speler van de Spurs en lid van de technische staf, neemt de taken van Mourinho voorlopig over.

