Torenhoge transferclausule in vernieuwd contract Asensio

De 21-jarige Spanjaard sluit aan in een behoorlijke rij spelers van Real Madrid die dit seizoen langer bijtekende in de Spaanse hoofdstad. Ook de contracten van Marcelo, Isco, Dani Carvajal, Karim Benzema en Raphaël Varane werden opengebroken.



Asensio brak het afgelopen jaar door bij 'De Koninklijke' en is inmiddels een belangrijke pion in het elftal van trainer Zinedine Zidane. Hij speelde tot nu toe 48 wedstrijden en scoorde bij zijn debuut in iedere competitie waarin hij uitkwam: de Europese Super Cup, de Primera División, de Champions League, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup.



Volgens Spaanse media moeten geïnteresseerde clubs flink in de buidel voor de middenvelder. Er zou een transferclausule van 700 miljoen euro in het vernieuwde contract zijn opgenomen.