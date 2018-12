Toptrainers af en toe de weg kwijt: ‘Dit vak brengt nogal wat spanning met zich mee’

Door Mikos Gouka



Het was al de 96ste minuut bij Liverpool - Everton, de beladen derby, toen de thuisclub op 1-0 kwam. Meteen na de goal sprintte trainer Jürgen Klopp van Liverpool heel ver het veld op om zijn keeper Alisson te omhelzen, terwijl de arbiter nog niet eens had afgefloten. De beelden van de rennende trainer gingen de wereld over. Na afloop bood Klopp zijn excuses aan voor zijn buitensporige gedrag. ,,Ik wilde het niet, maar ik had mezelf gewoon even niet meer onder controle’’, zei de Duitse manager.



Zijn commentaar was veelzeggend over de gemoedstoestand van trainers in de top van het voetbal. Wie verleden week de kraker Paris Saint-Germain tegen Liverpool verkoos boven een avondje PSV - Barcelona, zal zich ongetwijfeld hebben afgevraagd of het wel goed gaat met Klopp en zeker ook diens collega en landgenoot Thomas Tuchel. De manier waarop de toptrainers langs het veld tekeergingen, neigde naar totale overspannenheid.



Klopp werd voor zijn sprint richting Alisson ‘onbehoorlijk gedrag’ verweten en kreeg 9000 euro boete. ,,Terecht, want dit kon echt niet’’, zegt Dick van Egmond, scheidsrechterscoördinator bij de KNVB. De Duitser zelf vertelde er echter geen spijt van te hebben. Dat had José Mourinho ook niet, nadat hij onlangs na de winnende goal tegen Young Boys in de Champions League een rek met bidonnetjes aan stukken had gesmeten. Waar bij Klopp en waarschijnlijk ook Pep Guardiola de manier van gedragen nog deels een bewuste keuze lijkt, is het bij trainers als Mourinho, Tuchel, Diego Simeone, Jorge Sampaoli, Fatih Terim en Antonio Conte waarschijnlijk zonder hulp niet eens meer te veranderen. Als ze het al willen. Het is te veel verankerd in hun manier van werken.