Topscorer aller tijden, maar toch een teleurstellende interlandcarrière

Wayne RooneyWayne Rooney speelt vanavond (21.00 uur) zijn 120ste en laatste interland voor Engeland, op Wembley tegen de Verenigde Staten. Rooney is topscorer aller tijden met 53 goals in 119 interlands, maar verder dan een kwartfinale is hij met Engeland nooit gekomen. Hoe kan Rooney terugblikken op zijn interlandloopbaan?

EK 2004: kwartfinale

Volledig scherm Wayne Rooney viert zijn tweede treffer tegen Zwitserland tijdens het EK 2004 in Portugal. © EPA Wayne Rooney maakt zijn debuut voor Engeland op 12 februari 2003, 110 dagen na zijn zeventiende verjaardag. Hij laar al vanaf zijn zestiende zijn grote talent zien in het shirt van Everton, maar op het EK 2004 beleeft hij zijn internationale doorbraak. Rooney scoort zowel tegen Zwitserland (3-0) als Kroatië (4-2) twee keer en heel Engeland droomt al hardop van de Europese titel, maar de aanvaller breekt in de kwartfinale tegen Portugal al vroeg zijn middenvoetsbeentje. Engeland heeft met mannen als Beckham, Gerrard, Lampard, Scholes en Owen nog genoeg andere sterspelers, maar verliest na strafschoppen van gastland Portugal. Het begin van een lange reeks teleurstellingen voor Rooney in het nationale team.

WK 2006: achtste finale

Na het EK 2004 vertrekt Rooney voor 37 miljoen euro van Everton naar Manchester United, waar hij met 253 goals in 559 duels ook uitgroeit tot topscorer aller tijden. Bij het WK 2006 is alle Engelse hoop al gevestigd op Rooney, maar de twintigjarige spits heeft in april opnieuw zijn middenvoetsbeentje gebroken en is niet geheel fit tijdens het WK in Duitsland. Rooney komt in vijf duels niet tot scoren en krijgt in de kwartfinale tegen Portugal rood nadat hij Ricardo Carvalho in zijn kruis stampt. Zijn teamgenoot Cristiano Ronaldo knipoogt naar de bank: missie geslaagd. Portugal wint opnieuw na strafschoppen, want Lampard, Gerrard en Carragher missen.

Volledig scherm Wayne Rooney krijgt rood van de Argentijnse scheidsrechter Horacio Elizondo tijdens Engeland - Portugal op het WK 2006 in Gelsenkirchen. © EPA

EK 2008: niet geplaatst

In 2008 ontbreekt Engeland voor het eerst sinds 1984 weer op een groot toernooi. Rooney heeft vanwege blessures nauwelijks meegedaan in de kwalificatiereeks, waarin Engeland achter Kroatië en Rusland als derde eindigt. Bondscoach Steve McClaren kan vertrekken. Voor Rooney is er in 2008 op clubniveau wel succes met de winst van de Champions League in Moskou, mede dankzij Edwin van der Sar.

WK 2010: achtste finale

Twee jaar later is Engeland wel weer van de partij bij het WK 2010 in Zuid-Afrika, maar ook dit toernooi draait uit op een teleurstelling. Rooney scoort in de poulefase niet tegen de VS (1-1), Algerije (0-0) en Slovenië (1-0 winst), waarna Engeland in de achtste finale roemloos wordt uitgeschakeld door Duitsland: 4-1. Rooney, dan nog altijd pas 25 jaar, scoort opnieuw niet tijdens een WK.

Volledig scherm Wayne Rooney druipt af na de 4-1 nederlaag tegen Duitsland op het WK 2010. © PICS UNITED

EK 2012: kwartfinale

Nieuw toernooi, nieuwe kansen, nieuwe teleurstelling. Rooney mist de eerste twee wedstrijden op het WK 2012 vanwege een schorsing, na een rode kaart in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. In de laatste poulewedstrijd tegen gastland Oekraïne is Rooney wel van de partij en direct maakt hij de winnende goal, een kopbal uit een voorzet van aanvoerder Steven Gerrard. Vijf dagen later gaat het mis voor Engeland in de kwartfinale tegen Italië, opnieuw na strafschoppen. Rooney scoort nog wel vanaf elf meter, maar Ashley Young en Ashley Cole doen dat niet.

Volledig scherm Wayne Rooney kopt van dichtbij raak tegen Oekraïne. © REUTERS

WK 2014: poulefase

Wayne Rooney maakt op zijn 29ste dan eindelijk zijn eerste goal op een WK. Hij brengt Engeland op gelijke hoogte tegen Uruguay, maar door twee goals van Luis Suárez verliest Engeland met 2-1 in São Paulo. Omdat de ploeg van bondscoach Roy Hodgson ook onderuit gaat tegen Italië (2-1) en gelijk speelt tegen Costa Rica (0-0), is de poulefase het eindstation voor Engeland in Brazilië.

Volledig scherm Wayne Rooney viert zijn treffer tegen Uruguay: eindelijk een goal op een WK. © AP

EK 2016: achtste finale

Nadat Steven Gerrard na het WK 2014 zijn interlandloopbaan beëindigt, gaat de aanvoerdersband bij Engeland naar Wayne Rooney. Engeland wint na het mislukte WK liefst 17 van de 21 interlands en vertrekt met een talentvolle selectie en tienduizenden dolenthousiaste fans naar Frankrijk, maar ook het EK 2016 draait uit op een enorme deceptie. Engeland speelt in de poulefase gelijk tegen Rusland en Slowakije en wint nipt van Wales, maar daarna volgde de dramatische uitschakeling door IJsland in de achtste finales. Rooney opent na vier minuten nog wel de score, maar veertien minuten later staat IJsland al met 2-1 voor en daar blijft het bij in Nice.

Volledig scherm Wayne Rooney troost zijn aanvalspartners Jamie Vardy en Harry Kane na de dramatische uitschakeling door IJsland op het EK 2016. © AP

WK 2018: halve finale

Rooney gaat na het EK in Frankrijk nog wel door als international, maar speelt nog maar vier interlands. Zijn laatste dateert van 11 november 2016: 3-0 winst op Schotland op Wembley. Vervolgens wordt hij een paar maanden niet opgeroepen na teleurstellende prestaties bij Manchester United. In augustus 2017 doet bondscoach Gareth Southgate nog een poging om Rooney bij de nationale ploeg te halen, maar hij besluit dat het na 53 goals in 119 interlands wel mooi is geweest. Prompt reikt Engeland bij het afgelopen WK tot de halve finales, de beste prestatie sinds 1990. Rooney beleefde het toernooi vanuit zijn nieuwe woonplaats Washington, waar hij speelt voor DC United, als supporter. Vanavond trekt hij op Wembley nog één keer het witte shirt van Engeland aan, tegen de Verenigde Staten. De opbrengst van die interland gaat voor een deel naar de Wayne Rooney Foundation.

