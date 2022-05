Toni Kroos loopt woedend weg bij tv-interview: ‘En dan stel je me zulke stomme vragen’

Kroos was meteen al zwaar geïrriteerd toen verslaggever Nils Kaben hem op het veld in Parijs als eerste voor de voeten wierp dat de zege van Real gezien het spelverloop niet vanzelfsprekend was. ,,Hoe bedoel je niet vanzelfsprekend? De Champions League winnen, is niet vanzelfsprekend. We hebben een gevecht geleverd en wisten dat Liverpool een superelftal is. We hebben gewonnen. Klaar”, beet de 32-jarige Duitser van zich af.

Toen hem vervolgens werd gevraagd of hij verbaasd was dat Real tegen Liverpool zo in de verdrukking was gekomen, had Kroos het helemaal gehad. ,,Je hebt 90 minuten de tijd gehad om verstandige vragen te bedenken en dan stel je me twee zulke stomme vragen. Verrassend dat je soms in de problemen komt tegen Liverpool? Wat is dat voor vraag? We spelen geen groepswedstrijd of wat dan ook. We spelen de Champions League-finale. Echt slecht, echt slecht, echt.”