Tom van Weert verbaast zichzelf en wordt topscorer van Griekenland: ‘Kreeg soms een halve kans per wedstrijd’

Aftellen naar Tirana 1991: de armoede in Tirana en de duim van Artur Lekbello

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van volgende week woensdag, waarin Feyenoord het opneemt tegen AS Roma. Met vandaag: de Rotterdammers gingen al eerder op bezoek in Tirana, in 1991.

14:28