Tom Brady nieuwe mede-eigenaar Engelse voetbalclub: ‘Ik weet veel over winnen’

De Amerikaan gaat de club assisteren met advies op het gebied van gezondheid, voeding, welzijn en herstelprogramma's. Bovendien gaat de 46-jarige Brady helpen om de marketingstrategie van Birmingham City verder te ontwikkelen. Het nieuwe adviesorgaan dat Brady gaat leiden werkt rechtstreeks samen met het bestuur van de club.

De 46-jarige quarterback, die in februari definitief stopte, is een samenwerking aangegaan met investeringsmaatschappij Knighthead Capital Management. “Het is het plan dat Tom Brady zich aansluit bij Birmingham City. Ons doel is de wereldtop te halen”, meldt voorzitter Tom Wagner.

,,Brady die bij het Birmingham City-team komt, is een intentieverklaring. We leggen de lat op wereldklasse. Tom investeert en besteedt zowel zijn tijd als uitgebreide expertise in de club. Als voorzitter van de adviesraad zal hij een ​​directe impact hebben op de club", vervolgt Wagner. ,,De heren-, dames- en academieteams zullen profiteren van zijn kennis.”

,,Birmingham City is een iconische club met zoveel geschiedenis en passie en om deel uit te maken van the Blues is een echte eer voor mij”, aldus Brady op de site van Birmingham City. ,,De club is gebouwd op teamwerk en vastberadenheid en ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur, het management en de spelers te werken om onze club ongeëvenaard te maken.”

,,Ik ben al onderdeel geweest van enkele geweldige clubs in mijn tijd en ik kijk ernaar uit hetzelfde succes te bereiken hier in Birmingham”, zegt hij. ,,Laten we zeggen dat ik nog een hoop moet leren over het Engels voetbal, maar ik weet wel veel over winnen.”

Brady is een van de grootste American Football-spelers aller tijden. De voormalige quarterback van de New England Patriots en de Tampa Bay Buccaneers won onder andere zeven Super Bowls en werd benoemd tot een van de grootste spelers van de afgelopen honderd jaar in de NFL.