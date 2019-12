Toeschouwer maakt apengebaren richting United-speler Fred tijdens Manchester-derby

Thuisclub Manchester City doet, in samenwerking met de politie, onderzoek naar het incident, zo is te lezen in een statement. The Citizens hanteren een zerotolerancebeleid wat betreft discriminatie. Iedereen die zich schuldig maakt aan racisme is nooit meer welkom op de club. Ook de Engelse voetbalbond FA onderzoekt het incident.

Fred had zelf niet eens door dat hij onheus werd bejegend, maar zag de beelden pas in de kleedkamer na afloop. ,,Zonde dat dit anno 2019 nog steeds gebeurt. Helaas gebeurt dit in sommige stadions. Het gebeurde ook in Oekraïne. Het is triest, maar we moeten met opgeheven hoofd verdergaan en dit proberen te vergeten. We moeten ze ook geen enkele aandacht geven, want dat is het enige dat ze willen. We zijn allemaal gelijk, ongeacht huidskleur, haar of geslacht. Ik wil er verder niet aan denken. Ik wil gewoon verder", besluit Fred.