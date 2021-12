Toch nog hoop voor Lewandowski? Spits krijgt mogelijk alsnog Gouden Bal van 2020

Robert Lewandowski gold voor velen als de favoriet om maandag de Gouden Bal in ontvangst te mogen nemen, maar de Pool zag tot zijn teleurstelling dat Lionel Messi er voor de zevende keer mee aan de haal ging . Het maakt het extra pijnlijk dat in 2020, toen Lewandowski met kop en schouders boven iedereen uitstak, vanwege corona geen Gouden Bal werd uitgereikt. Of komt daar alsnog verandering in?

Volgens Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football (dat de verkiezing organiseert) ligt die mogelijkheid serieus op tafel. ,,We kunnen erover nadenken”, zegt hij tegen de Duitse nieuwssite Watson. ,,Al weten we natuurlijk nooit of hij de prijs toen echt gewonnen zou hebben, omdat er niet gestemd werd. Maar om eerlijk te zijn: hij zou wel een grote kans gemaakt hebben.”

Messi bracht maandag in zijn overwinningsspeech het balletje aan het rollen door te zeggen dat Lewandowski de prijs vorig jaar zeker zou hebben gekregen. ,,Wat Messi zei was aardig en slim”, vond Ferré. ,,Maar ik denk dat we geen overhaaste beslissing moeten nemen. We nemen de optie serieus, maar moeten ook de geschiedenis van de Gouden Bal respecteren, die gebaseerd is op verkiezing.”

Als het aan Ferré had gelegen, had de topspits van Bayern München ook de Gouden Bal van 2021 in zijn prijzenkast mogen zetten. ,,Ik heb Messi niet op de eerste plaats gezet, maar gestemd voor Lewandowski”, verklapte hij. ,,Maar daarmee zeg ik niet dat Messi een onterecht winnaar is.”

Lewandowski brak afgelopen seizoen het lange tijd onbereikbaar geachte record van Gerd Müller door 41 keer te scoren in de Bundesliga. Daarnaast kroonde hij zich met Bayern München tot kampioen van Duitsland. Messi won met Argentinië de Copa América en pakte de Spaanse beker met Barcelona.

Lionel Messi nam voor de zevende keer de Gouden Bal in ontvangst.