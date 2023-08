Tjaronn Chery helpt Maccabi Haifa naar play-offs Champions League

Tjaronn Chery heeft Maccabi Haifa naar de play-offs van de Champions League geholpen. De middenvelder, geboren in Den Haag, leverde de assists op de treffers van zijn ploeggenoten Frantzdy Pierrot en Dia Saba in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Slovan Bratislava (3-1) van de derde voorronde van de koningsklasse. De club uit Israël won vorige week in Slowakije het uitduel al met 2-1.