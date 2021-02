Tirade Van den Brom verandert vooralsnog niets: ook Club Brugge zonder te spelen terug naar huis

Donderdag tegen Dinamo KievDe wedstrijd Sporting Charleroi - Club Brugge is uitgesteld. Beide teams zouden elkaar vanavond om 18.15 uur treffen, maar amper anderhalf uur voor de geplande aftrap is besloten dat er niet gespeeld kan worden. Eerder overkwam dat ook Racing Genk, tot groot ongenoegen van trainer John van den Brom.

Het veld in Charleroi is door de sneeuwval en andere winterse omstandigheden onbespeelbaar, zo heeft de scheidsrechter geoordeeld. De spelers van Club waren al in Charleroi gearriveerd, maar konden meteen weer terug de bus in richting Brugge.

Scheidsrechter Lothar D’hondt kon niet anders dan besluiten tot afgelasting, laat hij weten aan Eleven Sports. ,,Quasi het volledige strafschopgebied is aan één kant volledig bevroren, net als de zone voor de hoofdtribune. Die ligt er keihard bij. We hebben deze beslissing genomen omdat we de veiligheid van de spelers niet kunnen garanderen. Ik rekende er eigenlijk op dat de zon z’n werk zou doen, want die scheen mooi over het veld. Maar nu is de zon gaan liggen, dus het gaat niet beter worden.”

‘Dit kan toch niet man’

Dit overkwam Racing Genk dit weekend ook al, tot grote woede van trainer John van den Brom. De Nederlander noemde het schandalig dat zijn ploeg drie uur heen en drie uur terug in de bus had gezeten voor niets. ,,Waar Union, nota bene een ploeg uit 1B wel in slaagt, slagen ze hier blijkbaar niet in. Wij doen er altijd alles aan om ons veld perfect bespeelbaar te krijgen. We hebben nog complimenten van Vincent Kompany gekregen. Hier halen ze op de middag het zeil weg terwijl het nog volop vriest. Dit kan toch niet man.”

Volledig scherm John van den Brom. © BELGA

Genk overweegt juridische stappen, maar wacht eerst het onderzoek dat de Belgische voetbalbond KBVB heeft ingesteld af. Het is onduidelijk of ook Club Brugge boos is over de gang van zaken. Donderdag wacht voor Club wederom een wedstrijd in winterse omstandigheden. Dan moet de ploeg van Philippe Clement op bezoek bij Dinamo Kiev in de zestiende finales van de Europa League.

Het team van Bas Dost, Noa Lang, Ruud Vormer, Stefano Denswil en Tahith Chong gaat ruim aan kop in de Jupiler Pro League. De voorsprong op nummer twee Royal Antwerp FC, dat ook nog een wedstrijd meer heeft gespeeld, is al dertien punten. Racing Genk staat derde met zeventien punten achterstand.

Volledig scherm © BELGA