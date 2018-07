Tim Cahill stopt als international van Australië

Cahill speelde zijn 107de en laatste interland vorige maand op het WK in Rusland. Hij kwam als invaller in het veld in de laatste groepswedstrijd van de Socceroos tegen Peru. Hij debuteerde als international tegen Zuid-Afrika in 2004. Na veertien jaar topniveau vindt Cahill het als international welletjes. Cahill wordt beschouwd als één van de grootste spelers uit de Australische voetbalgeschiedenis.



,,Ik hang vandaag mijn schoenen aan de wilgen als speler van de Socceroos'', twitterde Cahill vandaag niet geheel onverwacht. ,,Ik kan met geen woorden beschrijven wat het voor me heeft betekend om mijn land te vertegenwoordigen. Ik bedank iedereen die me gedurende al die jaren heeft gesteund. Elke interland was een enorme eer.''



Cahill speelde het voorbije halfjaar voor het Engelse Millwall. Hij kwam op clubniveau ook uit voor onder meer Everton, New York Red Bulls en Melbourne City.