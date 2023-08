Tijjani Reijnders wint ondanks goal Perr Schuurs opnieuw met AC Milan

AC Milan gaat daarmee aan kop in de Serie A, samen met Hellas Verona dat AS Roma met 2-1 versloeg. Vorig seizoen werd Milan vierde in de Serie A, op twintig punten van kampioen Napoli. Wel won Milan in de kwartfinales van de Champions League van Napoli, waarna Inter in de halve finales de Milanese strijd won.



Tijjani Reijnders deed opnieuw de hele wedstrijd mee bij AC Milan, als linkshalf op het middenveld naast Rade Krunic en Ruben Loftus-Cheek. Reijnders gaf maandagavond al na elf minuten de assist op Olivier Giroud, waarna Christian Pulisic tien minuten later al voor de 0-2 eindstand tekende in Bologna.



De 24-jarige Pulisic, die voor 20 miljoen euro overkwam van Chelsea, opende vanavond de score in San Siro. Na 33 minuten scoorde de Amerikaanse rechtsbuiten op aangeven van Loftus-Cheek. Lang kon Milan niet van die voorsprong genieten, want drie minuten later maakte Torino-verdediger Perr Schuurs de 1-1. De 23-jarige verdediger uit het Limburgse Nieuwstadt kwam vorig seizoen niet tot scoren in dertig competitieduels, maar scoorde al wel een keertje in de Coppa Italia.

In de 43ste minuut maakte Olivier Giroud uit een strafschop de 2-1 voor AC Milan, waarna de Franse linksback Theo Hernández er in de extra tijd van de eerste helft ook nog 3-1 van maakte na een goede combinatie met de Portugese linksbuiten Rafael Leão. Met zijn tweede rake strafschop van de avond zorgde Giroud in de 65ste minuut voor de 4-1 eindstand. De laatste keer dat Torino won bij Milan dateert van maart 1985.

AC Milan gaat vrijdagavond bij de start van speelronde drie in de Serie A op bezoek bij AS Roma. De ploeg van José Mourinho verloor vanavond met 2-1 bij Hellas Verona. Na goals van Ondrej Duda (vierde minuut) en de Belgische vleugelaanvaller Cyril Ngonge (oud-speler PSV, RKC en FC Groningen) kort voor rust ging de thuisploeg met een 2-0 voorsprong rusten. Door een goal van Houssem Aouar maakte AS Roma het tien minuten na rust weer spannend, maar daar bleef het bij. AS Roma was de competitie vorige week al begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Salernitana, nadat Andrea Belotti en Antonio Candreva twee keer scoorden in Stadio Olimpico in Rome.

Volledig scherm Tijjani Reijnders juicht met Christian Pulisic na de 1-0 tegen Torino. © AP

De Roon, Koopmeiners en Bakker onderuit met Atalanta

Atalanta heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van Oranje-internationals Teun Koopmeiners en Marten de Roon ging in de tweede competitiewedstrijd met 2-1 onderuit bij het gepromoveerde Frosinone. Voormalig Sparta-speler Abdou Harroui scoorde namens de thuisploeg.

Harroui opende al na vijf minuten de score. Na knullig balverlies van Atalanta kreeg de voormalige jeugdinternational van Nederland een vrije doorgang richting het doel, waarna hij de bal langs keeper Juan Musso schoof. Het was zijn tweede treffer voor Frosinone in twee duels sinds zijn komst van Sassuolo deze zomer.

Ook bij de 2-0 van Frosinone in de 24ste minuut zag de achterhoede van Atalanta er niet goed uit. De verdediging keek slechts toe hoe Ilario Monterisi een slecht weggewerkte corner binnen tikte. Duvan Zapata maakte tien minuten na rust namens de bezoekers de 2-1. Aanvoerder De Roon en Koopmeiners stonden in de basis bij Atalanta. Mitchel Bakker viel tien minuten voor tijd in.

Programma Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A