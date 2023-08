Tijjani Reijnders geniet van warm welkom bij AC Milan: ‘Ik heb echt genoten’

Zijn eerste officiële wedstrijd was tien minuten oud toen Christian Pulisic de bal naar de tweede paal in de richting van Reijnders en sterspeler Rafael Leao duwde. ,,Puli lepelde de bal over de laatste verdediger”, reconstrueert Reijnders de openingstreffer, die hij met een sliding inleidde. ,,Ik kon ‘m nog net terugleggen en was blij toen ik zag dat Olli (Giroud) de 1-0 binnenschoot.”

Zo had Reijnders tien minuten nodig om zijn eerste assist in dienst van AC Milan te noteren. ,,Het was millimeterwerk, maar voor mij perfect zo. Wat ik dacht? Dit is een lekker begin zo. Het gaf nog meer vertrouwen. Daar heb ik sowieso weinig over te klagen gehad. Teamgenoten en stafleden gaven me dat al. Maar doordat deze actie lukte, kon ik nog vrijer spelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reijnders was overal

Dat was te zien. Reijnders was overal. Met bal voorin sterspelers Leão en Giroud bedienend en achterin een paar keer een doelpunt van Bologna voorkomend. Zo leek het alsof de voor dik twintig miljoen van AZ gekochte middenvelder al jaren meeliep bij AC Milan. ,,Dat is ook de bedoeling”, grapt hij.

Dan serieus: ,,Zo voelt het ook voor mij. Daarom was de voorbereiding zo belangrijk. Daarin hebben we goed aan elkaar kunnen wennen en voelen we elkaar ook snel en goed aan op het veld. De speelwijze is ook heel duidelijk. Dat maakt het lekker voetballen.”

Programma Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Geruisloos heeft de Zwollenaar zich dus aangepast sinds hij door de Italiaanse topclub is ingelijfd. Daar gingen nog wel spannende weken van onderhandelingen met AZ aan vooraf. ,,Ik moest in het begin geduld hebben, maar uiteindelijk kon AZ geen nee meer zeggen tegen Milan. En toen kreeg ik meteen een gevoel van welkom door alle spelers en begeleiders die bij alles bereid zijn om te helpen.”

Het heeft Reijnders naar eigen zeggen geholpen tegen Bologna meteen te schitteren in de Serie A. Droomdebuut? ,,Ja, zo voelt het wel. Het is heerlijk om je nieuwe club aan een voorsprong te helpen en vooral met winst aan de competitie te beginnen. Ik heb er in ieder geval echt van genoten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A

Volledig scherm Tijjani Reijnders. © AP