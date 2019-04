Tiental Bayern met de schrik vrij in krankzinnig bekerduel

Bayern kwam vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Leon Goretzka, maar een rode kaart van Niklas Süle luidde twee minuten later een heet avondje in.

Bij Heidenheim, de nummer zes in de Tweede Bundesliga, was Robert Glatzel met een hattrick de uitblinker. Marc Schnatterer maakte de andere treffer (1-2) van de thuisclub. Heidenheim is pas de vierde club die het lukt in de Alianz Arena van Bayern tenminste vier keer te scoren in één duel. Eerder deden dat Werder Bremen, Real Madrid en VfB Stuttgart.