Tiende ontslag in Belgisch profvoetbal: Ferrara weg bij KV Mechelen

,,We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het 'op' was tussen trainer en spelers'', zegt voorzitter Johan Timmermans op de website van KV Mechelen. Tien van de 24 profclubs in België heeft de hoofdtrainer dit seizoen al ontslagen. Eerder ontsloegen AA Gent, Anderlecht, KV Oostende, Sporting Lokeren en Sint-Truiden hun trainer al op het hoogste niveau. De Belgische competitie is elf duels onderweg. Ook op het tweede niveau in België, waar acht clubs actief zijn, werden al vier trainers ontslagen.