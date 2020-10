Tien man Bayern voorbij Bielefeld, Leipzig wint strijd om koppositie met Augsburg

Thomas Müller zette de bezoekers uit München al in de 8e minuut op voorsprong uit de rebound. Met twee treffers van Robert Lewandowski ging Bayern met 0-3 de rust in. In de tweede helft maakt Müller met een schot via de onderkant lat de 4-0. Arminia Bielefeld deed vervolgens na een snelle omschakeling wat terug via Ritsu Doan. De oud-speler van FC Groningen en PSV verraste doelman Manuel Neuer met een schot in de linkerhoek.