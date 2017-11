Tibetaanse protesten houden China onder 20 jaar weg uit Duitsland

Vorige week doken er bij het eerste duel in Mainz demonstranten op met Tibetaanse vlaggen. Volgens de voetbalbond werd het duel daarmee misbruikt om 'een boodschap te verkondigen die kwetsend is voor de Chinese voetballers, begeleiders en Chinese toeschouwers'.



China onder 20 zou de komende tijd meer oefenduels spelen, telkens tegen de club die vrij is in de uit negentien teams bestaande competitie. Sympathisanten van Tibet, die naar onafhankelijkheid streven en zich verzetten tegen de Chinese overheersing, blijken de duels te zien als een mogelijkheid tot demonstreren.



,,We betreuren het dat we deze oefenduels voorlopig moeten uitstellen, zeker voor de ontwikkeling van jonge Chinese voetballers'', zei DFB-vicevoorzitter Ronny Zimmermann. ,,Maar we nemen nu eerst de tijd om een oplossing te bedenken.''