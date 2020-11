Thorgan Hazard mist Eden bij Rode Duivels: ‘Ik hoop dat dit snel voorbij is’

Eden Hazard testte positief op het coronavirus en moet wachten totdat hij weer negatief test. ,,Hij voelt zich goed, verkeert in goede gezondheid en vertoont geen symptomen”, zei Thorgan. ,,Hij zit thuis in Madrid in quarantaine en spijtig genoeg is hij dus niet hier. Ik denk niet dat hij nog kan afzakken voor deze interlandperiode. Het was echt een onaangename verrassing voor hem. De blessure was achter de rug en nu duikt corona op. Ik hoop echt dat er de volgende keer niet weer iets is.”

De twee broers speelden op 19 november vorig jaar voor het laatst samen voor de Rode Duivels. ,,Een jaar is lang”, zei Thorgan in een digitale persconferentie. ,,Ik hoop dat dit snel voorbij is. Zowel België als Real mist Eden. Hij is een van de beste spelers ter wereld en het is altijd beter hem in je ploeg te hebben. We hebben allemaal een Eden op honderd procent nodig.”