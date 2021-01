Thomas Tuchel tekent voor 1,5 jaar bij Chelsea

Welk land levert de meeste trainers aan een buitenland­se topcompeti­tie?

26 januari In de eredivisie zijn Duitse trainers sinds een tijdje mateloos populair, maar is dat ook het geval in andere (top)competities, buiten de Bundesliga? Hoe in trek zijn de Nederlandse trainers zelf eigenlijk over de grenzen? En welk land levert de meeste trainers aan een buitenlandse topcompetitie? Een blik op de cijfers.