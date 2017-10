Thiago: Voel me niet prettig door situatie met Piqué

Piqué heeft zijn stem uitgebracht bij het omstreden Catalaanse referendum en dat wordt hem door sommige Spaanse supporters niet in dank afgenomen.



Alcantara sprak dinsdag openlijk zijn steun uit voor Piqué. ,,Hij heeft altijd alles gegeven bij de Spaanse ploeg. De situatie is triest, want we zijn hier gekomen om over voetbal te praten en niet over iemands leven. Het is verdrietig dat ik mij hier niet prettig voel en niet alleen over de wedstrijd tegen Albanië kan praten. Maar voor Piqué is er niets veranderd. Hij zal er gewoon staan'', zei de speler van Bayern München.



Piqué, die 91 keer uitkwam voor de nationale ploeg, zei zondag te stoppen als international als het bondsbestuur of de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui hem als een probleem ziet. Maar dat blijkt voor Lopetegui niet het geval te zijn.