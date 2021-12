Teun Koopmeiners geniet van leven in Bergamo: ‘Waar ik woon, lijkt een ansichtkaart’

Door Mikos Gouka



Teun Koopmeiners kijkt nog eens naar de schaal die hij zojuist heeft gekregen omdat hij afgelopen seizoen de beste was in het spelersklassement van AD Sportwereld. In zijn riante tuin in Bergamo poseert de 23-jarige middenvelder uitgebreid. ,,Waardering is altijd mooi’’, zegt hij. ,,Deze prijs is op basis van het hoogste gemiddelde, dat zegt iets. Of ik het zelf terecht vond? Ik speelde een goed seizoen bij AZ, maakte vijftien doelpunten. Dus ja, ik denk het wel.’’