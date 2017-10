Terugkeer Heynckes bij Bayern München kwestie van tijd: 'Ik ben topfit'

Romário: Ik was beter dan Cristiano Ronaldo en Messi

13:50 Dat Romário nooit om een spraakmakende quote verlegen zit, is inmiddels wel bekend. Deze week liet de inmiddels 51-jarige Braziliaan weer van zich horen. ,,Ik was beter dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi," zei de voormalig spits van onder meer PSV en FC Barcelona.