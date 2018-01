Teruggekeerde Diego Costa direct doeltreffend bij Atlético

Bij de rentree van Costa in de 64e minuut stond Atlético voor met 2-0 dankzij doelpunten van Diego Godín en Fernando Torres. De spits had minder dan vijf minuten nodig om het net te vinden. Op een voorzet van Juanfran schoof Costa de bal binnen. Hij leek daarbij nog geblesseerd te raken aan zijn knie door een botsing met een verdediger van LLeida. Na enkele minuten kon de spits echter weer verder.

Antoine Griezmann scoorde in blessuretijd nog de 4-0. Zijn vrije trap werd door de muur van richting veranderd en was onhoudbaar voor de doelman van Lleida.

Costa bereikte in september al een akkoord over een terugkeer bij Atlético. De spits keerde afgelopen zomer niet terug naar Londen, waar hij van trainer Antonio Conte te horen had gekregen dat hij op een zijspoor was beland. De geboren Braziliaan bleef in Brazilië in de hoop dat beide clubs tot een overeenstemming zouden komen en dat gebeurde uiteindelijk.