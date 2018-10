Terry (37) zet punt achter imposante carrière

John Terry stopt met voetballen. Dat maakte de 37-jarige Engelsman vandaag zelf bekend. De voorstopper was momenteel clubloos.

Vorig seizoen speelde Terry nog voor Aston Villa op het tweede niveau in Engeland. Hij tekende echter geen nieuw contract en was daardoor transfervrij. Lange tijd leek het erop dat de Engelsman nog een laatste avontuur aan zou gaan in Rusland bij Spartak Moskou. Vandaag maakte Terry bekend echter een punt te zetten achter zijn carrière.

THANK YOU ⚽️ 37.5k Likes, 2,490 Comments - John Terry (@johnterry.26) on Instagram: "THANK YOU ⚽️"

In de 23 jaren waarin Terry profvoetbal speelde, bouwde hij een indrukwekkende loopbaan op. Hij begon in de jeugd van West Ham United, maar stapte op 15-jarige leeftijd over naar stadsgenoot Chelsea. Daar zou hij uitgroeien tot boegbeeld, aanvoerder en nietsontziende voorstopper. Liefst 19 seizoenen droeg Terry het blauw van Chelsea.

In die jaren won hij zo'n beetje alles wat er te winnen viel. Vijfmaal werd hij kampioen in Engeland en vijfmaal won hij de FA Cup. In 2012 voegde Terry daar een Champions League-titel aan toe.

Volledig scherm John Terry met de Champions League in 2012 in München. © EPA

Als international haalde Terry met Engeland nooit succes. Wel kwam hij tot het respectabele aantal van 78 interlands. Ook in die ploeg droeg de verdediger vaak de aanvoerdersband. In 2010 raakte Terry echter in opspraak na een affaire met de vrouw van voormalig teamgenoot Wayne Bridge. Dit incident werd breed uitgemeten waarna toenmalig bondscoach Fabio Capello besloot dat Terry niet langer geschikt was als aanvoerder.

Volledig scherm In 2011 als aanvoerder van de Engelse ploeg. © REUTERS

Volledig scherm Een 18-jarige John Terry in 1998. © rv

Volledig scherm Een jonge John Terry met links naast hem Wayne Bridge. © AFP

Volledig scherm Terry bedankt het publiek op Stamford Bridge. © Getty Images