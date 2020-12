Terreinknecht Franse voetbalclub bezwijkt onder omgevallen lichtinstallatie

Samenvatting Guardiola mist 'killerin­stinct' bij ManCity

20 december Coach Pep Guardiola van Manchester City is gefrustreerd over het gebrek aan scorend vermogen bij zijn team. ,,Ze moeten een killerinstinct ontwikkelen voor het doel als we nog mee willen doen om de titel", zei de Spaanse coach na de benauwde zege van 1-0 op Southampton.