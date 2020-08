Ter Stegen zeker twee maanden uit roulatie na operatie aan kniepees

Lopetegui roemt zijn eigen wissels: ‘Achter alles zit een plan’

17 augustus Sevilla-coach Julen Lopetegui zag zijn keuze voor wissels beloond worden in de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. De coach bracht in de 56e minuut Luuk de Jong en Munir El Haddadi in het veld en zag De Jong twintig minuten later de 2-1 maken.