‘Ter Stegen drie tot vier maanden uit roulatie door knieoperatie’

Video's Waarom ook Internazio­na­le vanavond wéér niet in gaat lopen op Juventus

13:58 Het lijkt wel of in Italië niemand kampioen wíl worden. Juventus verslikte zich donderdag in Udinese, waardoor Matthijs de Ligt en consorten de Scudetto nog steeds niet definitief binnen hebben. Nummer twee Atalanta Bergamo won vrijdagavond echter ook weer niet. En het is maar sterk de vraag of Internazionale zateragavond wél weet te winnen.