Ten Hag wint ook derde oefenduel met Manchester United: overtuigende zege op Arsenal met basisdebutant Timber

Met videoManchester United heeft ook de derde wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In het MetLife Stadium in East Rutherford zagen 82.000 toeschouwers hoe de ploeg van Erik ten Hag overtuigend won van Arsenal: 2-0.

Eerder in de voorbereiding had de ploeg van Ten Hag al gewonnen van Leeds United (2-0) in Oslo en van Olympique Lyon (1-0) in Edinburgh, door een fraaie volley van Donny van de Beek.

Jurriën Timber maakte zijn basisdebuut voor Arsenal, nadat hij afgelopen donderdag al een prima eerste indruk achterliet toen hij in de 65ste minuut mocht invallen in de wedstrijd tegen de MLS All-Stars (5-0 winst) in Audi Field in Washington. Timber speelde opnieuw als rechtsback, maar wel met de duidelijke opdracht om veel door te schuiven naar het middenveld om daar een meerderheid te creëren, zoals Pep Guardiola (leermeester van Arsenal-trainer Mikel Arteta) de afgelopen maanden deed met John Stones.

Manchester United was echter de dominante partij in de eerste helft in het MetLife Stadium, waar alle 82.000 stoeltjes bezet waren bij het duel tussen de Engelse grootmachten. Na een halfuur scoorde Bruno Fernandes, de nieuwe captain van United, met een schot met links. Daarbij zag Arsenal-doelman Aaron Ramsdale er niet bepaald overtuigend uit.

Zeven minuten later ging de Braziliaanse verdediger Gabriel Magalhães in de fout door de bal compleet te missen op het middenveld. Daar profiteerde de razendsnelle Jadon Sancho dankbaar van. Hij had nog de optie om de snel meegelopen Alejandro Garnacho te bedienen door de bal opzij te leggen, maar Sancho schoot vol overtuiging raak in het dak van het doel: 2-0.

Zoals zo vaak in oefenduels waren er irritaties over de hardheid in de duels. Kort voor rust was er geel voor Lisandro Martínez nadat hij Bukayo Saka trakteerde op een flinke beuk nadat hij de bal had veroverd. Die actie van de Argentijnse verdediger zorgde voor boosheid bij de spelers en staf van Arsenal, maar Erik ten Hag had daar weer weinig begrip voor.

Hij maakte zich na het rustsignaal boos bij de vierde official en moest worden weggehaald door de Portugese spelmaker Bruno Fernandes, zijn nieuwe captain. ,,We don't play friendly games", had Ten Hag vrijdag nog laten optekenen en die boodschap herhaalde Manchester United in de rust nog maar eens op Twitter. In de rust wisselde Ten Hag tien keer en daarna moest hij ook noodgedwongen Amad Diallo nog vervangen, maar Donny van de Beek bleef ondanks zijn winnende goal tegen Olympique Lyon deze keer de hele wedstrijd op de bank.

Na 70 minuten kwam er ook nog een gele kaart voor Harry Maguire na een wat lampe overtreding op Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard. Bij United werd de aanvoerdersband in de tweede helft gedragen door Casemiro, de ervaren Braziliaanse middenvelder die vorig jaar overkwam van Real Madrid.

Arsenal en Manchester United treffen elkaar op zondag 3 september alweer, dan in het Emirates Stadium in Londen in de vierde speelronde van de Premier League. Arsenal stond vorig seizoen van speelronde 3 tot 33 bovenaan, maar stortte uiteindelijk toch in en zag Manchester City met vijf punten meer de vijfde landstitel in zes seizoenen veroveren.

Manchester United eindigde vorig seizoen als derde, met veertien punten minder dan City en negen minder dan Arsenal. Beide clubs zijn komend seizoen dus ook actief in de Champions League, voor Arsenal wordt dat voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017.

Programma Arsenal

Donderdag 27 juli: Arsenal - FC Barcelona (oefenduel in SoFi Stadium in Los Angeles)

Woensdag 2 augustus: Arsenal - AS Monaco (Emirates Cup in het Emirates Stadium)

Zondag 6 augustus: Manchester City - Arsenal (Community Shield op Wembley)

Zaterdag 12 augustus: Arsenal - Nottingham Forest (eerste speelronde Premier League)

Programma Manchester United

Woensdag 26 juli: Manchester United - Wrexham (oefenduel in Snapdragon Stadium in San Diego)

Donderdag 27 juli: Manchester United - Real Madrid (oefenduel in NRG Stadium in Houston)

Maandag 31 juli: Manchester United - Borussia Dortmund (oefenduel in Allegiant Stadium in Las Vegas)

Zaterdag 5 augustus: Manchester United - RC Lens (oefenduel op Old Trafford)

Zondag 6 augustus: Manchester United - Athletic Bilbao (oefenduel in Aviva Stadium in Dublin)

Maandag 14 augustus: Manchester United - Wolves (eerste speelronde Premier League)

