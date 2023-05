Ten Hag en United hebben CL-ticket voor het grijpen na zwaarbevochten zege op Wolves

Door driemaal puntenverlies in de laatste vier duels en twee nederlagen in de laatste twee wedstrijden, moest Manchester United plots serieus gaan vrezen voor het verspelen van de vierde plek (die aan het einde van het seizoen een Champions League-plek oplevert). Zeker omdat Liverpool de voorbije zes competitieduels won en de ploeg van Erik ten Hag - weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld - tot op één punt was genaderd.

Weghorst en Malacia bankzitters

Na de zege op Wolverhampton Wanderers vanmiddag is het gat echter weer vier punten, met nog slechts drie wedstrijden te gaan. Daardoor ziet het er voor The Red Devils plots toch weer rooskleurig uit. Bij Manchester United begonnen Tyrell Malacia en Wout Weghorst vanmiddag op de bank. De twee Nederlanders werden geslachtofferd na het verloren duel bij West Ham United (1-0) van vorige week.

Voor Weghorst, over wiens toekomst wild wordt gespeculeerd, werd de reservebeurt een pijnlijke. Zijn vervanger Anthony Martial groeide immers uit tot man van de wedstrijd. De Fransman kreeg na ruim een half uur spelen een niet te missen kans dankzij Antony, die de bal vlak voor de doelman breed legde. Martial kon de bal vervolgens in een leeg doel schieten.

Dat Manchester United op dat moment niet al op een grotere voorsprong stond, was met name te wijten aan Antony. De Braziliaan kreeg twee grote kansen in de eerste helft, maar tweemaal faalde hij. Bij zijn eerste mogelijkheid schoot de oud-speler van Ajax een meter naast en zijn tweede kans - een kopbal vanaf een meter of vijf van het doel - ging over.

Garnacho beslist het

Na rust had Manchester United het lastiger en zocht het tevergeefs naar een grotere voorsprong. Weghorst mocht in de 69ste minuut nog zijn opwachting maken en de spits uit Borne kreeg een kwartier later een aardige mogelijkheid. Hij kopte uit een hoekschop echter over en liet zo na zijn eerste Premier League-treffer aan te tekenen. Scoren deed de Argentijnse invaller Alejandro Garnacho in de blessuretijd nog wel. Hij maakte de 2-0 en besliste de wedstrijd.

De huidige nummer 4 van de Premier League pakte zo drie punten, waardoor het nu goede papieren heeft om volgend seizoen in de Champions League uit te komen. Daarnaast staat de ploeg van Ten Hag dankzij het puntenverlies van Newcastle United bij Leeds United (2-2) nu in punten gelijk met de nummer 3.

Newcastle morst punten, Southampton gedegradeerd Newcastle United en Sven Botman hadden tegen Leeds United (2-2) een grote stap richting een Champions League-ticket kunnen zetten, maar lieten punten liggen. Hekkensluiter Southampton verloor in eigen huis van het Fulham van Kenny Tete (0-2) en is daardoor na elf seizoenen uit de Premier League gedegradeerd. Aston Villa versloeg Tottenham Hotspur (2-1) en kwam daardoor qua punten op gelijke hoogte met de nummer 6 van de Premier League.

Programma, uitslagen en stand Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden.

