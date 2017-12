Ten Cate met Al Jazira naar kwartfinale WK voor Clubs

Al Jazira, met de Amsterdamse Marokkaans international Mbark Boussoufa in de basis, neemt het in de kwartfinale op tegen de Aziatische titelhouder Urawa Red Diamonds.



Real Madrid en Grêmio, de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika, stromen pas in de halve finales in. De eindstrijd van het WK voor clubs is op zaterdag 16 december in Abu Dhabi.