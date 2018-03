Telstar-aanvaller Novakovich en zoon Weah in selectie VS

Het Amerikaanse talent, door Telstar gehuurd van de Engelse club Reading, maakte vrijdag tegen Go Ahead Eagles (1-1) al zijn achttiende doelpunt van dit seizoen in de Jupiler League. Novakovich mist door de selectie zaterdag de competitiewedstrijd tegen RKC. Het oefenduel met Paraguay wordt op 27 maart in Cary, North Carolina, gespeeld.



Nog vijf andere spelers kunnen bij de VS hun debuut maken: Alex Bono, Shaq Moore, Erik Palmer-Brown, Antonee Robinson en Marky Delgado.



Tim Weah , die werd geboren in New York en op 22 februari 18 jaar werd, maakte op 3 maart zijn debuut voor Paris Saint-Germain.



Ook viervoudig international Matt Miazga van Vitesse is opgeroepen door interim-bondscoach Dave Sarachan, die het overnam van de vertrokken Bruce Arena. Hij slaagde er niet in om de VS naar het WK te leiden.



De gemiddelde leeftijd van de selectie van Sarachan is 23 jaar en 84 dagen.