Tegenvaller voor Brazilië: Neymar toch niet fit genoeg voor kraker tegen Uruguay

Lijfarts Maradona: Bloedprop waarschijn­lijk veroor­zaakt door ongeluk

11 november Het herstel van Diego Maradona verliep al voorspoedig, de psycholoog die hem behandelt zegt nu ook dat zijn gezondheid stabiel is. De bloedprop in zijn hoofd is waarschijnlijk door een ongeluk veroorzaakt, weet lijfarts Leopoldo Luque. Maradona zelf kan zich zo'n gebeurtenis niet herinneren.