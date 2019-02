Technisch directeur verlaat Schalke na het huidige seizoen

,,In de afgelopen drie jaar hebben we steeds sportieve successen kunnen vieren, maar dit jaar gaat het in de Bundesliga niet zoals we willen. Ik draag daarvoor de verantwoordelijkheid'', zegt Heidel, die al geruime tijd onder druk staat. ,,Ik kan niet roepen dat ik de rust bewaar als ik zelf de oorzaak ben van de onrust.''



Schalke overwinterde wel in de Champions League. De ploeg van Tedesco verloor woensdag voor eigen publiek het eerste duel met Manchester City in de achtste finales met 3-2. In de Duitse competitie staat Schalke, de club van Jeffrey Bruma, op de veertiende plaats met 23 punten.