Tapia wint van Neres, Álvarez hard onderuit tegen Tagliafico

Bij De Goddelijke Kanaries begon Ajacied Neres weer in de basis, maar daar zal hij niet met veel plezier aan terugdenken. Hij mocht in Los Angeles iets meer dan een uur blijven staan, werd toen gewisseld voor Lucas Paqueta, en zag vanaf de bank hoe Luis Abram vijf minuten voor tijd namens Peru de eindstand bepaalde: 0-1. Daarmee namen de Peruanen, met Feyenoorder Tapia negentig minuten binnen de lijnen, revanche voor de verloren finale afgelopen zomer in de strijd om de Copa América. Invaller Neymar speelde bij de Brazilianen het laatste halfuur mee.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 4-0 zege voor Argentinië. Aanvaller Lautaro Martínez van Internazionale maakte in het Amerikaanse San Antonio voor rust drie doelpunten, in de 17de, 22ste en 39ste minuut. Tussendoor scoorde Leandro Paredes ook nog vanaf de strafschopstip. Het was de grootste nederlaag van de Mexicanen sinds de 7-0 in 2016 tegen Chili. Ook betekende het het eerste verlies onder bondscoach Gerardo ‘Tata’ Martino, die sinds januari een ongeslagen reeks van elf duels had neergezet.