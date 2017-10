Tannane bezorgt Marokko oefenzege tegen Zuid-Korea

Ismail Haddad zorgde voor 3-0 waarna Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) na ruim een uur namens de Aziatische ploeg een strafschop benutte. Zuid-Korea is al zeker van deelname aan het WK in 2018 in Rusland.

Bij Marokko bleven Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Hakim Ziyech (Ajax) op de bank. De ploeg van bondscoach Hervé Renard is nog volop in de race voor een WK-ticket. Marokko won zaterdag in Casablanca met 3-0 van Gabon. Daardoor heeft Marokko in de laatste groepswedstrijd op 11 november in en tegen rivaal Ivoorkust aan een gelijkspel genoeg om zich als poulewinnaar te plaatsen voor het WK volgend jaar in Rusland.