Tahith Chong niet opgenomen in Europa League-selectie Club Brugge

Naast dat Club Brugge deze transferwindow Tahith Chong huurde van Manchester United, waarmee hij de vijfde Nederlander werd in de selectie , haalde Club ook Bas Dost, Stefano Denswil en Nabil Dirar binnen. Philippe Clement gaf de andere drie aanwinsten de voorkeur boven de 21-jarige middenvelder in de vernieuwde selectie voor de Europa League. De overige vier Nederlanders staan wel ingeschreven. Chong beleefde gisteren nog een uitstekend debuut bij Brugge. In de 16de finale in het bekerduel met Olsa Brakel (6-1 zege) maakte hij een doelpunt en gaf hij een assists.

Dinamo Kiev

Club eindigde in de Champions League-poule met Borussia Dortmund, Lazio Roma en Zenit Sint Petersburg derde en kwalificeerde zich daardoor voor de knock-outfase van de Europa League. De Belgen nemen het in deze ronde op tegen het Dinamo Kiev. Op 18 februari staat de eerste wedstrijd op het programma in Oekraïne, een week later speelt het in het eigen Jan Breydelstadion.