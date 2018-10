Tadic mist penalty bij gelijkspel Servië in Nations League

De penalty, gegeven door de Nederlandse arbiter Kevin Blom, werd veroorzaakt door Gabriel Tamas, die in het zestienmetergebied Mijat Gacinovic op onhandige wijze bijna tegen het hoofd trapte. Tamas ontving hiervoor de rode kaart van Blom.



Met elf tegen tien wist Servië, in een af en toe harde wedstrijd, het verschil in de tweede helft ook niet te maken. In de slotfase werd een doelpunt van Aleksandar Mitrovic afgekeurd wegens buitenspel.



Door het gelijkspel behoudt Servië de leiding in de groep, met 8 punten uit 4 duels. Roemenië staat tweede met 6 punten uit evenveel wedstrijden. Montenegro kan later op vanavond op zeven punten komen als het wint van het nog puntloze Litouwen.