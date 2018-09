Tadic benut én mist van elf meter

Video Dubieuze pingel voorkomt verlies Italië tegen Polen

23:30 Een discutabele strafschop heeft voorkomen dat Italië de Nations League (groep 3) met een nederlaag zou zijn begonnen. La Squadra was in het Stadio Renato Dall'Ara van Bologna lange tijd de mindere van Polen, maar van elf meter bezorgde Jorghino de Italianen in de slotfase toch nog een puntje: 1-1.