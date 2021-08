Sydney van Hooijdonk debuteert voor Bologna bij spectaculaire bekerblamage met negen goals

Trainer Sinisa Mihajlovic nam de spits, die het eerste half jaar vooral aan zijn nieuwe omgeving wil wennen, meteen op in zijn wedstrijdselectie bij de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Het was echter Oostenrijks international Marko Arnautovic die begon in de punt van de aanval.



Vanaf de reservebank zag Van Hooijdonk zijn ploeg stuntelen tegen de Serie B-club. Zo ernstig, dat het vlak na rust zelfs 1-5 stond. Een inhaalrace werd ingezet, waarin Van Hooijdonk in de slotminuten als pinchitter de meubelen moest redden. Hij betrad het veld bij een 4-5 stand, maar als vervanger van Arnautovic en ondanks een grote mogelijkheid in de blessuretijd lukte het niet om de 5-5 nog te maken.



Bij Bologna speelde ook Jerdy Schouten mee. Mitchell Dijks zat niet bij de selectie.