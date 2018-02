Swansea vreest voor flinke blessure Fer

Ramsey de grote man bij productief Arsenal

20:50 Pierre-Emerick Aubameyang heeft in zijn eerste wedstrijd voor Arsenal meteen gescoord. Beslissend in het duel met Everton was het doelpunt van de van Borussia Dortmund overgenomen aanvaller al lang niet meer. Op het moment dat hij in de 37ste minuut doel trof, stond het al 3-0 voor de ploeg van Arsène Wenger. Het duel eindigde in 5-1, waarmee Arsenal zicht houdt op een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League.